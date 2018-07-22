سمو رئيس الوزراء يهنئ الرئيس المصري ورئيس مجلس الوزراء بذكرى ثورة يوليو المنامة في 22 يوليو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة ، ضمنها سموه أطيب تهانيه وتمنياته له بوافر الصحة والسعادة وللشعب المصري الشقيق كل الازدهار والتقدم.

مشيدا سموه بالعلاقات الاخوية الطيبة المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في العديد من المجالات.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة الى معالي السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري معربا سموه فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.







ل.ب/خ.س



بنا 0755 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/22 - 00 : 11 AM