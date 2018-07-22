سمو ولي العهد يهنئ سلطان عمان ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بذكرى يوم النهضة المباركة المنامة في 22 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الثالث والعشرين من يوليو، يوم النهضة المباركة، عبر سموه فيها عن صادق تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللشعب العماني الشقيق المزيد من التطور والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. منوهاً سموه بالعلاقات الأخوية الطيبة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة.

كما بعث سمو ولي العهد حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، مهنئاً سموه فيها بهذه المناسبة.









أ.ا.ش/خ.س



بنا 0717 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/07/22 - 27 : 10 AM