سمو رئيس الوزراء يهنئ سلطان عمان ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بذكرى يوم النهضة المباركة المنامة في 22 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بمناسبة ذكرى يوم الثالث والعشرين من يوليو يوم النهضة المباركة، ضمنها سموه صادق تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب سلطنة عمان الشقيق المزيد من التقدم والرقي، مشيداً سموه بما يجمع البلدين من علاقات أخوية وطيدة، متمنياً لهذه العلاقات المتميزة المزيد من التطور والنماء.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة إلى أخيه سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0715 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/22 - 43 : 10 AM