ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في فيتنام الى 19 قتيلا هانوي في 22 يوليو/ بنا / ارتفعت حصيلة ضحايا السيول في فيتنام الى 19 قتيلا وفقدان 13 شخصا آخرين، حسبما أعلنت هيئة ادارة الكوارث في البلاد.

وكان الاعصار "سون تين" ضرب المنطقة الاربعاء الماضي، حيث تأثرت مناطق واسعة في المدن والارياف على حد سواء، بالسيول والانهيارات الارضية.



وأوضحت السلطات المحلية أن أكثر من 15 ألف منزل تضررت او دمرت بينما غمرت المياه أكثر من 110 آلاف هكتار من الزراعات كما تغطي المياه العديد من الطرق.



وقال الموقع الالكتروني الاعلامي الرسمي انه تم دعوة سكان منطقة شونغ مي في ضاحية العاصمة هانوي، الى مغادرة منازلهم.



















و.ش/خ.س



بنا 0657 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/07/22 - 03 : 10 AM