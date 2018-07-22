18 قتيلا في هجوم لجماعة بوكو حرام الارهابية في تشاد نجامينا في 22 يوليو / بنا / أعلن مصدر أمني اليوم الاحد مقتل 18 شخصا مساء الخميس على الضفة التشاديه من بحيرة تشاد بأيدي مسلحي جماعة بوكو حرام الارهابية.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "مسلحي بوكو حرام هاجموا قرية في جنوب دابوا" الواقعة على بحيرة تشاد والقريبة من النيجر الخميس" وقاموا "بذبح 18 شخصا وجرح شخصين آخرين وخطف عشر نساء".



وتشارك تشاد في قوة مجموعة دول الساحل الخمس (النيجر وموريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو) التي أنشئت لمكافحة الجماعات الارهابية. وتشهد تصاعدا في اعمال العنف التي ترتكبها بوكو حرام منذ بضعة اشهر.









خ.س



بنا 0656 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/07/22 - 02 : 10 AM