جلالة الملك المفدى يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة يوليو المجيدة المنامة في 22 يوليو / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.



مشيداً جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 0655 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/07/22 - 01 : 10 AM