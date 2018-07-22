بعد وصول إخطار من هيئة "الغذاء والدواء" السعودية.. "المهن الصحية" تعلّق تسجيل مستحضرين لعلاج السكري لعدم تكافؤهما حيوياً المنامة في 22 يوليو/ بنا / قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باتخاذ خطوات احترازية بسحب دواء مستحضر Glynase 5mg Tablet، ومستحضر Diatab 5mg Tablet، لعدم تكافؤهما حيوياً مع المستحضر المرجعي، وذلك بعد وصول إخطار من الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية الشقيقة من المستحضرين المذكورين.

وخاطبت الهيئة الجهات الصحية لسحب المستحضرين في حال وجودهما لديها، كما خاطبت وكيلي المستحضرين لسحبهما من جميع الجهات المستفيدة، لكافة التشغيلات.

ويحمل المستحضر الذي تصنعه "شركة جلفار" الاسم التجاري Glynase 5mg Tablet والاسم العلمي Glibenclamide ورقم التسجيل 279-186-10، والمستحضر الذي تصنعه "شركة سبيماكو الدوائية" الاسم التجاري Diatab 5mg Tablet والاسم العلمي Glibenclamide ورقم التسجيل 16-212-94.

وجاء تعميم الهيئة القاضي بتعليق تسجيل المستحضر، مشيرة إلى أن هناك بدائل مسجلة للمادة العلاجية نفسها، ويجب مراجعة الطبيب المعالج أو الصيدلي لمعرفة تلك البدائل.







ل.ب/خ.س



بنا 0640 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/22 - 51 : 09 AM