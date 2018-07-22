جلالة الملك المفدى يهنئ سلطان عمان بذكرى يوم النهضة المباركة المنامة في 22 يوليو / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وذلك بمناسبة ذكرى يوم الثالث والعشرين من يوليو يوم النهضة المباركة.

أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب العماني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



مشيداً جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 0638 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/07/22 - 43 : 10 AM