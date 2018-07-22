مقتل امرأة خلال احتجاز رهائن في متجر بلوس انجلوس غربي الولايات المتحدة لوس انجلوس في 22 يوليو/ بنا / قتلت امرأة كانت بين عشرات الرهائن احتجزهم مسلح عدة ساعات في متجر بلوس انجلوس غربي الولايات المتحدة قبل أن يسلم نفسه للشرطة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشخص أطلق النار على رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونه قبل دخوله المتجر دون أن يصيب أحدا منهم.

وأظهرت مشاهد تم تصويرها من الجو، قيام الشرطة بإجلاء أطفال إلى أماكن آمنة عبر ساحة لانتظار السيارات، وخروج بعض الرهائن من المتجر.

وذكرت الشرطة، أن مسلحا اقتحم بعد ظهر امس أحد متاجر شبكة "تريد جو"، وتحصن به واحتجز عددا غير معروف من الرهائن أثناء مطاردة الشرطة له.

وذكرت تقارير إعلامية أنه قبل المواجهة في المتجر أطلق المسلح النار على جدته وسيدة اخرى، ثم لاذ بالفرار .



وكتبت الشرطة في تغريدة على حسابها على تويتر "نجحنا في توقيف المشتبه به بلا حوادث".













و.ش/خ.س



بنا 0636 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/07/22 - 44 : 09 AM