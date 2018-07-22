مستوطنون يستبيحون الاقصى وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في القدس القدس في 22 يولي / بنا / استباحت عصابات المستوطنين، الليلة الماضية، القدس القديمة، ومارست عربداتها في البلدة وأدت صلوات وشعائر تلمودية أمام أبواب المسجد الأقصى، كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين بينهم سيدة خلال حملة اعتقالات جديدة في القدس فجر اليوم.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان مجموعات كبيرة من المستوطنين أمّت باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الاقصى) طوال ساعات الليلة الماضية وخرجت بمسيرات متعددة، استهدفت معظمها سوق القطانين التاريخي في شارع الواد والمُفضي بنهايته الى المسجد الاقصى، وشرعت بأداء صلوات وطقوس وشعائر تلمودية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.



واضافت الوكالة ان ما تسمى بـ"منظمات الهيكل المزعوم"، دعت الى اقتحامات المسجد الاقصى اليوم الأحد، وطيلة هذا الأسبوع تزامنا مع ما أسمته ذكرى خراب الهيكل، في حين دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، والحراك الشبابي المقدسي، ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى شد الرحال للمسجد الاقصى والرباط فيه للتصدي لعصابات المستوطنين وإحباط مخططاتهم الخبيثة.



وفجر اليوم شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في القدس طالت 7 فلسطينيين بينهم سيدة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية انه جرى تحويل المعتقلين الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.





خ.س



بنا 0513 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/07/22 - 23 : 08 AM