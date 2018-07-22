الإكوادور تقترب من طرد أسانج من سفارتها في لندن واشنطن في 22 يوليو / بنا / قالت مصادر صحفية إن الاكوادور اقتربت من سحب حق اللجوء من مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج وطرده من سفارتها في العاصمة لندن حيث يقيم منذ ستة أعوام.

وأكد مصدر مقرب من وزارة الخارجية الأكوادورية لـموقع "ذا إنترسيبت"، نقلا عن وكالة الانباء الالمانية ، أن الصفقة الخاصة بتسليم أسانج خلال الأسابيع القادمة على وشك الانتهاء، إذا لم تكن انتهت بالفعل.

وحسبما كتب غلين جرينوالد على موقعه الإلكتروني "ذا إنترسيبت" فان الرئيس الاكوادوري لينين مورينو وضع خلال زيارته إلى بريطانيا الجمعة الماضية اللمسات الأخيرة على صفقة يتم بموجبها سحب الحماية عن أسانج وتسليمه إلى السلطات البريطانية.

ويشتهر جرينوالد بنشره لتسريبات إدوارد سنودن عن وكالة الأمن القومي الأمريكية.



وقد أسقطت السويد القضية المرفوعة ضد اسانج ، لكنه يعتقد أنه سيجري تسليمه إلى الولايات المتحدة لاستجوابه بشأن أنشطة "ويكيليكس" إذا غادر مقر السفارة.





خ.س



بنا 0455 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/07/22 - 09 : 08 AM