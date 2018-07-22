مطالعات الصحف في البحرين

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2018/07/22 - 08 : 08 AM
المنامة في 22 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك:البحرين تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في شتى الميادين.
/التجارة:قانون جديد لتنظيم التجارة الالكترونية.
/الداخلية: حسابات وهمية تدار من قطر تستهدف علاقات البحرين مع السعودية.
/الشيخ محمد بن عبد الله: تطبيق "الضمان الصحي" على الاجانب اولا.
/الصحة تحذر من خطورة استهلاك الذرة الحلوة المجمدة.
/مدينة شباب 2030 توفر حزمة من البرامج الاحترافية.
/وفد الشعبة البرلمانية يرفض الانتهاكات الإسرائيلية ويؤكــد حـــــق الــشــعــب الـفــلســطــيـنـي فـــي أرضـــه.
/جامعة العلوم التطبيقية تعلن بدء قبول الطلبات لصندوق دعم الطالب.
/فريق خبراء برنامج الاستشارات الانتخابية للمرأة يعتمد خطة عمله القادمة.
/المقلة: من يحاولون النيل من العلاقات بين البحرين والسعودية واهمون بامتياز.
/الأشغال تبدأ بغلق أحد مساري شارع 47 بقرية سند للبدء في تطويره.
/تقرير: إسرائيل تحدد أهدافا إيرانية في العراق تمهيدا لضربها.
/وصول مئات المدنيين والمقاتلين إلى الشمال السوري بعد خروجهم من القنيطرة.
/خامنئي يؤيد منع صادرات النفط الخليجية إذا منعت صادرات إيران.
/التهدئة صامدة في قطاع غزة بعد تصعيد الجمعة.
/مقتل 11من الحرس الايراني على الحدود مع العراق.
/ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق الى 11 قتيلا.
و.ش
بنا 0453 جمت 22/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/22 - 08 : 08 AM