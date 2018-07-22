مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 22 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالة الملك:البحرين تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في شتى الميادين.

/التجارة:قانون جديد لتنظيم التجارة الالكترونية.

/الداخلية: حسابات وهمية تدار من قطر تستهدف علاقات البحرين مع السعودية.

/الشيخ محمد بن عبد الله: تطبيق "الضمان الصحي" على الاجانب اولا.

/الصحة تحذر من خطورة استهلاك الذرة الحلوة المجمدة.

/مدينة شباب 2030 توفر حزمة من البرامج الاحترافية.

/وفد الشعبة البرلمانية يرفض الانتهاكات الإسرائيلية ويؤكــد حـــــق الــشــعــب الـفــلســطــيـنـي فـــي أرضـــه.

/جامعة العلوم التطبيقية تعلن بدء قبول الطلبات لصندوق دعم الطالب.

/فريق خبراء برنامج الاستشارات الانتخابية للمرأة يعتمد خطة عمله القادمة.

/المقلة: من يحاولون النيل من العلاقات بين البحرين والسعودية واهمون بامتياز.

/الأشغال تبدأ بغلق أحد مساري شارع 47 بقرية سند للبدء في تطويره.

/تقرير: إسرائيل تحدد أهدافا إيرانية في العراق تمهيدا لضربها.

/وصول مئات المدنيين والمقاتلين إلى الشمال السوري بعد خروجهم من القنيطرة.

/خامنئي يؤيد منع صادرات النفط الخليجية إذا منعت صادرات إيران.

/التهدئة صامدة في قطاع غزة بعد تصعيد الجمعة.

/مقتل 11من الحرس الايراني على الحدود مع العراق.

/ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق الى 11 قتيلا.







و.ش



بنا 0453 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/07/22 - 08 : 08 AM