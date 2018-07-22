الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار المنامة في 22 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الاحد في مملكة البحرين حار وغائم جزئيا أحيانا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار وغبار خفيف خلال الليل.

الرياح : شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 23 إلى 28 عقدة أحيانا خلال النهار.



وحذرت الارصاد من رياح شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 41 م الصغرى 30 م.



الرطوبة النسبية العظمى 70 % الصغرى 15%.







م خ



بنا 0425 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/07/22 - 07 : 08 AM