اصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اثر مواجهات مع جيش الاحتلال في الخليل الخليل في 21 يوليو/ بنا / أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين مساء السبت بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع اثر مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض قوله "إن مواجهات اندلعت في منطقة "المضابع" غرب البلدة، عقب نصب قوات الاحتلال حاجزا عسكريا وتفتيش المركبات وتصوير لوحاتها وتسجيلها".

وأضاف إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الشبان، ا أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق عولجوا من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر.



م خ



بنا 0011 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/07/22 - 19 : 03 AM