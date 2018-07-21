جلالة الملك المفدى يشيد بالدور الكبير الذي يضطلع به سمو رئيس الوزراء في النهوض بالعمل الحكومي لتلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم الخدمية المنامة في 21 يوليو/ بنا / قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بزيارة هذا اليوم الى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وذلك بقصر سموه بالرفاع.



وخلال اللقاء أشاد جلالة الملك المفدى بالدور الكبير الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في النهوض بالعمل الحكومي والارتقاء به إلى الآفاق والمستويات التي تجعله قادراً على الوفاء باحتياجات المواطنين وتلبية متطلباتهم الخدمية وتعزيز موقع المواطن كمحور أساسي تستهدفه التنمية الشاملة، مباركا جلالته جهود الحكومة وعملها الدؤوب في زيادة الانتاجية وتكريس مبدأ التنافسية والاستدامة التنموية ودعم الاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات خدمةً للوطن والمواطن.



واكد جلالته حفظه الله أن مملكة البحرين تسير دوما بخطى ثابتة نحو المزيد من التقدم والازدهار في شتى الميادين وانها بعزيمة أبنائها المخلصين مستمرة في الانطلاق نحو التطوير والريادة في مختلف المجالات.



وأشاد جلالة العاهل المفدى أيده الله بالإنجازات المستمرة التي تحققها مملكة البحرين في شتى القطاعات، معربا جلالته عن الاعتزاز بما يحققه أبناء البحرين من نجاحات متتالية تبعث دوما على الفخر والاعتزاز، مستذكرا جلالته بالتقدير انجاز حفيدة سمو رئيس الوزراء الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة ونجاحها في أول طلعة جوية بطائرة حربية، مؤكدا جلالته أن هذا النجاح يؤكد مجددا على ما تمتلكه المرأة البحرينية من قدرات وما لديها من عزيمة واصرار وروح التحدي.



وقد رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على زيارة جلالته الكريمة والتي لها محلها الكبير ووقعها الطيب في النفس وتبعث على الاعتزاز، مؤكدا سموه استمرار العمل لتطوير الأداء بما يجعل من مخرجات العمل الحكومي في المستويات التي تحقق ما يتطلع اليه المواطنون من بيئة خدمية تتميز بالجودة والكفاءة وبما يحقق التطلعات والتوجيهات الملكية السامية في هذا الجانب.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1714 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/21 - 40 : 09 PM