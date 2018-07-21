أبو الفتح يتفقد سير العمل في المرحلة الأولى من حديقة المحرق الكبرى المنامة في 21 يوليو / بنا / أكد وكيل شئون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل محمد أبوالفتح أن مشروعات الحدائق والمنتزهات تحظى بمكانة مهمة في استراتيجية عمل الوزارة، منوهاً إلى أن الوزارة تحرص على أن تخصص جزءً مهماً من الموازنة لهذه المشروعات التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى.





وتفقد أبوالفتح مشروع إعادة إنشاء حديقة المحرق الكبرى، يرافقه مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس إبراهيم يوسف الجودر، ومدير عام بلدية المحرق عاصم عبداللطيف عبدالله، وعدد من مهندسي الوزارة.



وخلال الزيارة استمع الوكيل لعرض عن تفاصيل العمل في المرحلة الأولى من المشروع التي من المؤمل الانتهاء منها بحلول شهر فبراير 2019 ، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت مناقصة المرحلة الثانية من المشروع عبر مجلس المناقصات والمزايدات، على أن يتم إغلاق باب تقديم العطاءات مع بداية شهر أغسطس المقبل.





ولفت إلى أن مناقصة المرحلة الثانية تشتمل على إزالة المعالم الموجودة وإنشاء شبكة الري، تنفيذ التوصيلات الكهربائية والإضاءة، مبنى الإدارة، بناء دورات المياه، هياكل الظل، علاوة على إنشاء ممشى وجلسات مظللة محيطة بالممشى مع تركيب ألعاب للأطفال، كما سيتم توفير ألعاب خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتوقع أن تفتح الحديقة أبوابها أمام الجمهور بحلول الربع الأخير من العام المقبل (2019).



وأفاد أبوالفتح أن مشروع إعادة إنشاء حديقة المحرق الكبرى من أهم المشاريع التي تتطلع وزارة الأشغال وشئون البلديات لتنفيذها لما للمشروع من أهمية ولك لموقع الحديقة الاستراتيجي بالقرب من مطار البحرين الدولي ومساحتها والتي تزيد على 9 هكتار، حيث أدرجت الوزارة مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى ضمن خطة مشاريع الوزارة للسنة المالية 2017 - 2018 على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع وذلك بعد صدور الحكم بإخلاء الموقع من قبل المستثمر السابق ، مثنياً على الشراكة مع مجلس بلدي المحرق في جميع خطوات هذا المشروع، مشيداً بتعاون أعضاء المجلس البلدي ودعمهم المستمر لإنجاح هذا المشروع.









م.ف.ق/ع ذ



بنا 1628 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/07/21 - 45 : 07 PM