الاشغال: توقيع سبع مناقصات لتشغيل وصيانة مصنع تجفيف الحمأة في مركز توبلي لإنتاج المياه المعالجة المنامة في 21 يوليو/ بنا / كشفت الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة أسماء جاسم مراد بأن الوزارة قد وقعت سبعة عقود بعد ترسيتها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات تتعلق بأعمال الصيانة وتوريد اللوازم لأعمال التشغيل وخدمات التأهيل بمصنع تجفيف الحمأة في محطة توبلي للصرف الصحي.



وتأتي هذه العقود للمحافظة على جودة وعمر الأصول المملوكة من قبل حكومة مملكة البحرين التي تحرص على استمرار وجودة الخدمات المقدمة من قبل قطاع الصرف الصحي في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل تحقيق تنمية مستدامة في مملكة البحرين وتوفير بيئة صحية وسليمة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي تسعى لها الوزارة ضمن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.



وأوضحت المهندسة أسماء مراد بأن العقود السبعة قد شملت سبعة مشاريع لتشغيل وصيانة مصنع تجفيف الحمأة بمركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي ومن أهمها مقاولة رقم –SOM-18/ 06والخاصة بأعمال الإصلاح الشامل لأجهزة الطرد المركزي مع توفير جميع المستلزمات التابعة لها وتبلغ قيمتها 262,173 دينار (مائتان واثنان وستون الفاً ومائة وثلاث وسبعون ديناراً )، وكذلك مشروع خدمات إعادة تأهيل مجففات الحمأة ومصنع الكبسول ومعدات أخرى بمصنع تجفيف الحمأة C7 مقاولة رقم SOM-18/12 بقيمة 682,647 (ستمائة واثنان وثمانون الفاً وستمائة وسبع واربعون ديناراً). وتهدف أعمال المقاولتين الى زيادة انتاج الحمأة المجففة وبالتالي تقليل المواد الصلبة الناتجة من عمليات المعالجة القائمة.



بالإضافة إلى عقود أعمال الصيانة الروتينية لأجهزة الطرد المركزي في مصنع تجفيف الحمأة مقاولة رقم SOM-18/01 بقيمة 40,000 (أربعين الف دينار)، ومشروع أعمال الصيانة اللازمة لمعدات مصنع تجفيف الحمأة عدا أجهزة الطرد المركزي لمصنع الكبسولات و المجففات، ومقاولة رقم SOM-18/02بقيمة 88,934.000 (ثمان وثمانون الفاً وتسعمائة واربع وثلاثون ديناراً)، ومشروع اعمال الصيانة للمجففات لمصنع الكبسول مقاولة رقم SOM-18/16بقيمة 184,333.00.



بالإضافة لمشروع توريد اللوازم والمواد الكيميائية وقطع الغيار المطلوبة لأعمال التشغيل والصيانة لمصنع تجفيف الحمأة في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي مقاولة رقم SOM-18/14 بقيمة 496,443 دينار (اربعمائة وستة وتسعين الفاً واربعمائة وثلاثة واربعين ديناراً )، وتوريد العمالة اللازمة لعمليات تشغيل و صيانة مصنع تجفيف الحمأة C5 بقيمة 88.398 دينار (ثمان وثمانون الفا وثلاث مائة وثمان وتسعون دينارا).



وأضافت الوكيل المساعد للصرف الصحي بأن الوزارة قد باشرت بمشروع الإصلاح الشامل لأجهزة الطرد المركزي والتي تم إرسالها للصيانة الشاملة في اسبانيا من قبل الشركة المصنعة، ويبلغ مجموع المناقصات السبع 1842928 (مليونا وثماني مائة واثنين واربعين الفاً وتسعمائة وثمانية وعشرين ديناراً) ، وتندرج هذه المشاريع ضمن الرؤية الاستراتيجية لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني باستدامة خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطن والمقيم في جميع مناطق البحرين بالمستوى الفني المطلوب حسب المعايير الدولية بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين من منطلق حرص الحكومة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين".



يذكر بأن إعادة تأهيل مصنع تجفيف الحمأة سوف يساهم في التقليل من المواد الصلبة الناتجة من عمليات المعالجة القائمة وبالتالي التخفيف من كميات المواد الصلبة التي ترمى في خليج توبلي نتيجة زيادة التدفقات الواردة إلى مركز توبلي لإنتاج المياه المعالجة.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1627 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/21 - 05 : 08 PM صور اضافيه