استمرار موجة الحر الشديد في اليابان طوكيو في 21 يوليو / بنا / تجاوزت درجات الحرارة في بعض الأجزاء الشرقية والغربية من اليابان 38 درجة مئوية يوم السبت.



وذكر موقع هيئة الاذاعة والتلفزيون الياباني أن أعلى درجة حرارة مسجلة في النهار سجلت في محافظتي سايتاما وغونما 38 درجة مئوية.



وفي وسط طوكيو، بلغت درجة الحرارة 34.9 مئوية. ويقول رجال مكافحة الحريق إنه حتى الساعة الثالثة ظهرا نقل 127 شخصا إلى المستشفيات بسبب وعكات متعلقة بضربة الحر.



وفي مدينة كيوتو، ارتفعت درجة الحرارة إلى 37.7 مئوية. وسجلت في المدينة 38 درجة مئوية لسبعة أيام متتالية حتى يوم الجمعة، وهي أطول مدة مسجلة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 138 عاما.



ويحث الخبراء اليابانيون السكان على استخدام مكيفات الهواء، وشرب الماء، وتناول الملح، إلى جانب الامتناع عن ممارسة الرياضة في النهار.



ع ذ



بنا 1528 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/07/21 - 38 : 06 PM