مقتل عشرة من عناصر الحرس الثوري الايراني في هجوم مسلح على الحدود مع العراق بغداد في 21 يوليو / بنا / قتل 10 عناصر على الأقل من الحرس الثوري الإيراني بعد أن هاجم "متمردون" قاعدة لهم على الحدود مع العراق .



ووقع الهجوم مساء الجمعة في قرية داري في إقليم ماريفان بكردستان شمال غرب إيران .



وينشط حزب الحياة الحرة الكردستاني على المنطقة الحدودية إلى جانب جماعات مسلحة كردية أخرى مقرها شمال العراق. ويسعى الحزب المحظور إلى حكم ذاتي لأكراد إيران وله صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.







ع ذ



بنا 1437 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/07/21 - 48 : 05 PM