ختام فعاليات المعسكر الثالث لجمعية البحرين للتدريب بالتعاون مع بوليتكنك البحرين المنامة في 21 يوليو / بنا / اختتم المعسكر الشبابي لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية في نسخته الثالثة، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) تحت عنوان (2020 & beyond)، وبمشاركة 35 شابًا جامعيًا من عدة جامعات محلية وخارجية .



وفي بيان صحفي أوضحت الجمعية أن المعسكر يهدف الى اكساب الشباب مجموعة من المهارات الوظيفية الضرورية التي تم اختيارها بناء على دراسة بحثية قام بها ( world economic forum)، وحدد فيها أهم المهارات الوظيفية التي يحتاجها سوق العمل في العام 2020 وما يليه .



وقد اشرف على هذا التدريب خمسة من المدربين البحرينيين هم: د. ماريا صابري، أ. بدر الناصر، أ. ليلى القصاب، أ. سناء العمري، وأ. سميرة علي بابا، والذين عملوا من خلال هذا المعسكر إلى سد الفجوة الموجودة في سوق العمل، وصولًا إلى منح الفرصة للشباب؛ لإطلاق طاقاتهم الإبداعية في بيئة تفاعلية نشطة.



و تضمنت فعاليات المعسكر 5 ورش تدريبية، قدمت باللغة الانجليزية واشتملت على التطبيقات العملية والألعاب التعليمية التفاعلية، ولقد غطت ورش العمل العناوين التالية: "الذكاء العاطفي"، "مهارات التفاوض"، "إدارة الأفراد"، "التفكير الناقد"، "وحل المشكلات المعقدة"، ولقد تناولت الورش العديد من المحاور منها: الذكاءات المتعددة والذكاء التحليلي(IQ)، فوائد تطوير الذكاء العاطفي في مواقع العمل، إدراك وإدارة وفهم العواطف و التعبير عنها ، تعريف التفاوض، وعلى ماذا نتفاوض؟ ومتى؟، والمبادئ والسمات الأساسية للتفاوض الجيد، مفهوم إدارة الأفراد، والمهارات الأساسية لإدارة الأفراد، التفكير الناقد ومكوناته الأساسية، آليات تنميته، إضافةً إلى تعريف حل المشكلات، والمهارات الأساسية الخاصة بحل المشاكل المعقدة.



ولقد أشارت رئيس منتدى الناشئة والشباب أ. سناء العمري الى أن هذا المعسكر الشبابي الثالث لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، بني على أساس الشراكة المجتمعية، والأهداف المشتركة بين الجمعية وكلية البحرين التقنية البولتيكنك ؛ لبناء جاهزية الشباب، وتمكينهم من المهارات اللازمة للانخراط في سوق (work ready graduates) بفاعلية، وإيجابية، وقدرة على حمل المسئوليات، ومواجهة التغيرات، والتحديات المختلفة في عصر الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، مضيفةً أن هذا المعسكر هو خير استثمار في الشباب البحريني، والذي يأتي متوافقًا مع توجهات مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤيتها 2030.



ومن جانبها نوهت أ. سميرة علي بابا مديرة تنمية الشباب والبرامج الاحترافية بالجمعية بأهمية تهيئة الشباب للدخول في سوق العمل؛ لدعم الحركة التنموية في المملكة، وأن هذا المعسكر هو ثمرة جهود مكثفة من قبل الجمعية ؛ لتنمية الكوادر البشرية بفئاتها المختلفة.







خ.ب/ع ذ



بنا 1405 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/21 - 19 : 05 PM