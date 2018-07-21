فريق خبراء برنامج الاستشارات الانتخابية للمرأة يعتمد خطة عمله القادمة المنامة في 21 يوليو / بنا / عقدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة اجتماع عمل مع خبراء برنامج "الاستشارات الانتخابية للمرأة" الذي أطلقه المجلس مؤخراً بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية بهدف تقديم الاستشارات النوعية في المجالات القانونية والسياسية وإدارة العملية الانتخابية، حيث أوضحت الأنصاري خلال الاجتماع بأن برنامج "الاستشارات الانتخابية للمرأة" يعد أحد أهم الآليات التي يعتمدها المجلس الأعلى للمرأة لمساندة المرشحات المقبلات على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية وفرق عملهن، والذي يأتي استعداداً للانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها خلال الربع الأخير من هذا العام.



واشارت إلى أن البرنامج يطمح لرفع تنافسية المرأة البحرينية في مجال العمل السياسي ومشاركتها في الحياة العامة، كما يأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بالشراكة مع كل الجهات المعنية ذات الاختصاص، ومن بينها معهد البحرين للتنمية السياسية، الشريك الاستراتيجي لبرامج المشاركة السياسية وصنع القرار للمرأة والمنبثقة من الخطة الوطنية.



وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مراحل عمل برنامج الاستشارات الانتخابية للمرأة، حيث تضمنت المرحلة الأولى التي بدأت خلال شهر يوليو تشخيص الوضع الحالي من خلال تقييم الخبراء للراغبات بالترشح وتحديد الاحتياجات التدريبية والاستشارية المطلوبة.



وستبدأ المرحلة الثانية خلال شهري أغسطس وسبتمبر بتقديم التدريب العملي للراغبات بالترشح من قبل معهد البحرين للتنمية السياسية، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثالثة من البرنامج، التي تبدأ خلال شهري سبتمبر ونوفمبر وسيتم خلالها تقديم كافة أنواع الاستشارات النوعية المكثفة للمترشحات. وسيتولى خبراء البرنامج تقديم الاستشارات الفردية والجماعية للمرشحات وفرق حملتهن الانتخابية، وتصنيف المشكلات التي تواجهها المرشحة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم التقارير الدورية بشأن سير عمل البرنامج.



كما اتفق الخبراء خلال الاجتماع على أهم الوثائق المرجعية والأدلة الإسترشادية والدراسات النوعية التي ستتاح من قبل البرنامج للمترشحات والتي ستتضمن التشريعات القانونية ذات العلاقة بالانتخابات، وتحليل الدوائر الانتخابية، وآليات وضع البرنامج الانتخابي، والتعامل مع وسائل الإعلام، وإدارة العملية الانتخابية وصولا إلى رفع مستويات تنافسية المرأة استعداداً لمشاركتها السياسية.



هذا ويدعم برنامج الاستشارات الانتخابية للمرأة المرشحات من خلال عدد من المحاور الأساسية هي الاستشارات القانونية تقدمها الأستاذة دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى ود. محمد وليد المصري المستشار القانوني المجلس الأعلى للمرأة، والاستشارات السياسية يقدمها د. علي جاسم البحار منسق برنامج المشاركة السياسية في المجلس الأعلى للمرأة وخالد أحمد فياض رئيس قسم التدريب السياسي في معهد البحرين للتنمية السياسية، والاستشارات الإعلامية يقدمها د. زهير حسين ضيف أستاذ الصحافة والإعلام المشارك في الجامعة الاهلية، والإعلامي عبيدلي العبيدلي، والاستشارات المالية والإدارية تقدمها الأستاذة صباح خليل المؤيد الرئيس التنفيذي لشركة انتليكت ريسورس مانجمنت وجاسم حسن عبدالعال عضو في المجلس الاستشاري لهيئة المحاسبين القانونيين بمنطقة الشرق الأوسط. كما يقدم البرنامج الاستشارات التحفيزية من قبل د. بنه يوسف بوزبون وهي خبير ومدير عام لمركز الدانة للاستشارات والتوجيه والإرشاد، وأشواق أحمد بوعلي وهي استشاري تدريب ومتحدث محترف في القيادة والتحفيز. ويدعم فريق الخبراء فريق تنفيذي مشكل من المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية بإشراف مشترك من قبل السيد عز الدين المؤيد مدير عام الشئون الإعلامية والإدارية بالمجلس والسيد أنور أحمد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمعهد.





خ.ب/ع ذ



بنا 1330 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/21 - 47 : 04 PM