ديوان الخدمة المدنية يتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء الإماراتي في الأداء المؤسسي المنامة في 21 يوليو / بنا / استعرض وفد من مكتب رئاسة مجلس الوزراء بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مكونا من سعادة الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام لقطاع القيادات والقدرات الحكومية، والسيدة منال بن سالم من قطاع القيادات والقدرات الحكومية في اجتماع عقد برئاسة سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية وحضور المدراء العامين والمدراء وعدد من المسئولين بالديوان، رؤية دولة الإمارات 2021 وتجربة مركز محمد بن راشد للإبتكار الحكومي، ومنظومة التميز الحكومي التي تمكن الجهات الحكومية من تحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين وتحقيق متطلبات وتوقعات المجتمع في الحصول على خدمات حكومية بمستوى سبع نجوم وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية ودعم التوجهات الحكومية في مجال الابتكار بما يحقق لدبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة ميزة تنافسية ومكانة رائدة.



وأوضح الوفد الإماراتي أن برامج التميز الحكومي خارطة طريق للحكومات التي تسعى نحو الوصول إلى آفاق جديدة تتعدى التميز لكي تصل إلى مستوى تحقيق الريادة في الأداء والتحول إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية تكون مثالا يحتذى به لأفضل الممارسات الحكومية من خلال مجموعة من المبادئ تشمل الفاعلية والكفاءة والتعلم والتطوير، وباستخدام مفاهيم حديثة في العمل الحكومي تشمل الابتكار واستشراف المستقبل والتكامل في العمل الحكومي، وتطوير الخدمات الحكومية في منصة واحدة والتعامل الذكي لتلك الخدمات، ونظام إدارة علاقات المتعاملين الوطني.



كما تم التطرق للنظام الإلكتروني الذكي لإدارة الأداء المطبق في حكومة الإمارات وإدارة الخطط الإستراتيجية وبرنامج قيادات حكومة الإمارات، وتم التركيز على تجربة المسرعات الحكومية التي تهدف تسريع مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال إعادة التفكير في كيفية عمل الحكومة وتقديم نموذج وآليات عمل متميزة تضمن الحصول على نتائج سريعة بطريقة مبتكرة.



وفي ختام العرض تقدم وفد مكتب رئاسة مجلس الوزراء بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بخالص الشكر والتقدير لديوان الخدمة المدنية على حسن الاستقبال والضيافة.





خ.ب/م.ح.



بنا 1047 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/21 - 59 : 01 PM