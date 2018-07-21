الرئيس الصيني يختتم زيارته الى دولة الامارات أبوظبي في 21 يوليو / بنا / اختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم زيارته الرسمية الى دولة الامارات والتي استغرقت ثلاثة أيام.



وكان الرئيس الصيني قد بدأ يوم الخميس الماضي زيارة رسمية إلى الامارات عقد خلالها مع نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلسة محادثات رسمية تناولت آفاق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين إضافة إلى القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما شهدت الزيارة تبادل 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين تهدف إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.





م.ح.



بنا 0936 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/07/21 - 08 : 01 PM