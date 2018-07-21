"الصحة" تتلقى إخطارا من شبكة سلامة الأغذية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بسحب منتج الذرة الحلوة المجمدة "بينغـوين" المنامة في 21 يوليو / بنا / تلقت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة إخطارا من الشبكة العالمية لسلامة الأغذية التابعة لمنظمة الصحة العالمية (الإنفوسان)، بشأن منتجات الذرة الحلوة المجمدة التي تحمل العلامة التجارية "بينغوين""Penguin، حيث أوضحت الشبكة في إخطارها الذي قد عمم على الدول التي استوردت هذه الأنواع إحتمالية تلوثها ببكتيريا "ليستيريا" وعن قيام عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بسحب المنتج الذي قد يشكل ضررًا على صحة المستهلك.



وعليه قامت إدارة الصحة العامة بإخطار المستوردين في الأسواق المحلية بضرورة طلب محلات التجزئة بإسترجاع منتجات الذرة الحلوة المجمدة والتي تحمل العلامة التجارية "بينغوين Penguin" والتي انتجت في الفترة من 13-08-2016 لغاية 20-06-2018 لمنفذ البيع الذي تم الشراء منه، وكذلك المستهلكين لإرجاع المنتج لنقطة البيع.



كما أكدت الوزارة على أهمية عدم استهلاك هذا المنتج والتخلص منه فوراً، مشددة على أهمية اتباع كافة المعايير الصحية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.



وأهابت وزارة الصحة بكافة المستهلكين ممن قاموا بشراء المنتج المشتبه في سلامته بعدم استهلاكه وإعادته إلى منفذ البيع الذي تم الشراء منه.



ن.ع/م.ح.



بنا 0927 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/21 - 36 : 12 PM