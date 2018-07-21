وزير العمل والتنمية الاجتماعية يطلع على البرنامج الصيفي للأطفال والناشئة في نادي شريفة العوضي المنامة في 21 يوليو/ بنا / قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بزيارة تفقدية لنادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة بمنطقة الرفاع، وذلك في إطار اطلاعه على سير مختلف الأنشطة والبرامج الصيفية التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في النادي، إلى جانب أندية الأطفال والناشئة في أربعة مراكز اجتماعية تابعة للوزارة في المحرق وسترة ومدينة حمد ومدينة عيسى، كبرنامج صيفي متنوع بالفعاليات يمتد على مدى شهري يوليو وأغسطس، تحت عنوان "حياكم صيفوا عندنا".



ويقام البرنامج الصيفي في نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة على فترتين، الفترة الصباحية وتتضمن عدد من الورش التثقيفية والفنية، عناوينها بين الكنز المفقود، أنامل صغيرة، من سيربح المليون، سفراء الطفولة، أسعدوهم، الريادي الصغير، لغة الإشارة، أما خلال الفترة المسائية، فتتوزع الفعاليات والأنشطة بين نادي العلوم، والفنون، وطي الورق، والواحات الإيمانية، والروبوتكس، ومسرح الدمى، والمواهب الكامنة، ونجوم التوست ماستر، فضلاً عن الأنشطة الرياضية المتنوعة بين التايكوندو، والسباحة واللياقة البدنية وكرة القدم وكرة السلة، بالإضافة إلى تعلم بعض المهارات في تقنية المعلومات من خلال برامج مايكروسوفت.



كما يشتمل البرنامج الصيفي على زيارات المشاركين فيه إلى عدد من الجهات التي تثري الفكر وتحفز الإبداع، وتتضمن زيارات إلى مبنى غرافيتي ومزارع الجزيرة ومصنع الشوكولاتة في الحد ومتحف الصرح ومجلس النواب.



وخلال الزيارة، اطلع حميدان على عدد البرامج التي يشارك فيها الأطفال في النادي، والخدمات التي يقدمها النادي في سبيل إنجاح هذه البرامج الصيفية، وذلك تحقيقاً للأهداف التنموية التي رسمتها الوزارة والتي ترتكز على بناء الشخصية، وتنمية الطاقات الفكرية والسلوكية لدى الطفل والناشئة، وتشغل أوقات فراغهم خلال الاجازة الصيفية بما يعود بالفائدة لهم ولمجتمعهم.



وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان على أهمية الأنشطة الصيفية في تنمية وتعزيز روح العمل الجماعي بين فئة الاطفال والناشئة، وبناء السلوك الإيجابي، مشيداً في هذا السياق بجهود القائمين على البرامج الصيفية من مشرفين، ومدربين متطوعين من الطلبة الجامعيين وجميع العاملين في برامج أندية الاطفال والناشئة، لدورهم البارز في تمكين المنتسبين من الأطفال والناشئة لتطوير مهاراتهم المتنوعة، واكتشاف الطاقات والمواهب المختلفة لهذه الفئات المستهدفة.



وتنفذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامجاً صيفياً في المراكز الاجتماعية في المحرق وسترة ومدينة حمد ومركز عبد الله بن يوسف فخرو، وذلك لفئة الأطفال والناشئة في الفترة الصباحية، من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، حيث يشمل البرنامج العديد من الأنشطة من بينها فنون الخزف والرسم والخط العربي، والألعاب الرياضية والحرف اليدوية والطباعة والتطريز بالإضافة إلى برنامج المحترف الفني، وتعليم فنون الطبخ، وتقنية الفوتوشوب.





ن.ع/م.ح.



بنا 0817 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/07/21 - 22 : 11 AM