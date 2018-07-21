مطار البحرين الدولي يضيف وجهات جديدة ويرحب بشركة طيران جديدة المنامة في 21 يوليو/ بنا / أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن إضافة 12 مسار جوي من قبل عدة شركات طيران تعمل في مطار البحرين الدولي، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوجهات التي تنطلق إليها الرحلات من المطار إلى 53 وجهة. وكذلك رحب مطار البحرين الدولي مؤخرا بالناقلة الرسمية لدولة أذربيجان "الخطوط الجوية الأذربيجانية"، وذلك في أعقاب قيام الشركة بتدشين خدمة الرحلات المباشرة بين العاصمة باكو ومملكة البحرين، إذ تشغل حاليا الخدمة مرتين أسبوعيا بين مطار حيدر علييف الدولي ومطار البحرين الدولي.

وفي إطار استراتيجيتها المؤسساتية الجديدة وخطتها لتوسيع شبكتها، أضافت شركة طيران الخليج 8 مسارات جوية جديدة، إذ تشغل حاليا خدمة رحلات مباشرة إلى بنغالور (الهند) وكاليكوت (الهند) وأبها (المملكة العربية السعودية) وتبوك (المملكة العربية السعودية) والإسكندرية (مصر) وشرم الشيخ (مصر) وباكو (أذربيجان) والدار البيضاء (المغرب). وفي الوقت ذاته، أضافت شركة أطلس جلوبال مسارات جوية جديدة إلى إزمير وأنطاليا وطرابزون في تركيا. في حين أضافت شركة الخطوط الجوية التركية مدينة طرابزون إلى قائمة الوجهات الخاصة بها.



وتعليقا على هذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مطار البحرين السيد أيمن زينل بأن التحسينات الجاري تنفيذها حاليا في مرافق مطار البحرين الدولي وبنيته التحتية وخدماته في إطار برنامج تحديث المطار قد منحت شركات الطيران ثقة كبيرة شجعتها على توسيع نطاق شبكات رحلاتها المنطلقة من المطار. مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد المطار مزيدا من النمو عند افتتاح مبنى المسافرين الجديد الذي سيساهم في مضاعفة القدرة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 14 مليون مسافر سنويا، مؤكدا أن هذه المسارات الجوية الجديدة توفر للمسافرين نطاقا واسعا من الوجهات التي يمكنهم الاختيار بينها، كما تؤكد على مكانة مطار البحرين الدولي كأحد أبرز الموانئ الجوية المتطورة في المنطقة.



وأضاف قائلا: "إن من دواعي فخرنا البالغ الترحيب بشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، إذ أصبحت دولة أذربيجان مؤخرا إحدى أهم الوجهات التي يقصدها السائحون من منطقة دول الخليج عقب تيسير إجراءات نظام إصدار التأشيرات الخاصة بها. وبالمثل، أصبح الآن بإمكان المواطنين الأذربيجانيين الحصول على تأشيرة الدخول إلى البحرين من خلال تقديم طلب عبر الإنترنت، وهو ما أثمر عن زيادة ملحوظة في عدد الزوار." ويؤمل أن تساهم هذه الشراكة مع شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في تعزيز أنشطة التجارة والسياحة بين البلدين.



وقد شهد العام الماضي زيادة كبيرة في أعداد شركات الطيران الجديدة العاملة في مطار البحرين الدولي، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية الإثيوبية وشركة أطلس جلوبال وشركة الخطوط الوطنية.



ن.ع/م.ح.



بنا 0815 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/21 - 28 : 11 AM