مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تقصف موقعاً شرق مدينة غزة رام الله في 21 يوليو / بنا / قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بقذيفتين موقعاً شرق مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وتدميره.





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين على موقع شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، واشتعلت النيران فيه ودُمر بالكامل.



ولم يتم الابلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين بالقرب من المكان.



وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، قد شن أكثر من 15 غارة على مواقع في غزة، فيما أطلقت دباباته أكثر من20 قذيفة على المواقع شرق قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 شبان فلسطينيين وإصابة 210 آخرين بإصابات مختلفة، في الجمعة السابعة عشر من مسيرات العودة على حدود غزة.



م.ح.



بنا 0755 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/21 - 09 : 11 AM