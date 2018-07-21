معهد البحرين للتنمية السياسية يطلق "البرنامج التدريبي لانتخابات 2018" المنامة في 21 يوليو/ بنا / في ضوء الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، وتحقيقًا لأهدافه في دعم العملية الانتخابية وتدريب المترشحين للانخراط في العمل السياسي، أطلق معهد البحرين للتنمية السياسية "البرنامج التدريبي لانتخابات 2018"، ,والذي سيبدأ خلال الفترة القادمة من 29 يوليو – 23 سبتمبر 2018م؛ شاملًا باقة تدريبية متنوعة تستهدف المترشحين للانتخابات ومدراء الحملات الانتخابية وفرق عملهم؛ حيث يدعو المعهد للتسجيل المجاني في البرنامج من خلال الموقع الالكتروني للمعهد www.bipd.org .

صرح بذلك، السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد، وقال إن الانتخابات تشكل محطة وطنية مهمة في ممارسة العمل السياسي في مملكة البحرين، وهي جوهر البناء الديمقراطي حيث ترسم خارطة العمل السياسي وتوجهاته لخدمة جهود التنمية وتعزيز الاستقرار في المجتمع.



وأكد أحمد أن المسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ أركانها في دعم مناخ الديمقراطية والحريات؛ من خلال تعزيز المشاركة السياسية وتنامي وعي المجتمع بممارسة حقوقه الدستورية في الانتخاب والترشح.



وأشار الى أن المعهد أطلق "البرنامج التدريبي لانتخابات 2018"، والذي يستغرق تنفيذه 26 يومًا بمقر المعهد، ويهدف إلى صقل مهارات المترشحين للانتخابات ومدراء الحملات الانتخابية وفرق عملهم من خلال ثلاثة محاور رئيسية متصلة هي (المحور القانوني/ المحور السياسي / المحور الإعلامي)، ويشتمل كل محور منها على عدد من المحاضرات والدورات التدريبية المتخصصة التي تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية.



ولفت إلى أن المعهد يسعى لإصدار دليل الناخب الذي يتضمن (إحصاءات ومعلومات عن الناخبين، الدوائر الانتخابية، المرشحون)، إضافة إلى تقرير تحليلي لنتائج الانتخابات (النتائج والتوصيات)، و إعداد دليل إرشادي لكيفية مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية بحيث تكون مراجع علمية يلجأ إليها المراقبون للعملية الانتخابية في متابعتهم للعملية الانتخابية، إضافة إلى الإصدارات الخاصة بالتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية وكتيبات التوعية بالانتخابات لتعريف الناخب بحقوقه وواجباته القانونية والدستورية المتعلقة بالانتخابات، وتبسيط القواعد والإجراءات المنظمة لعملية الانتخابات.



يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.





ن.ع/م.ح.



بنا 0646 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/07/21 - 00 : 10 AM