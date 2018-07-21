وزير الخارجية الأميركي يطالب مجلس الأمن بـ "تطبيق كامل" للعقوبات ضد كوريا الشمالية لحين نزع أسلحتها النووية نيويورك في 21 يوليو / بنا / طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأمم المتحدة بـ "تطبيق كامل للعقوبات" على كوريا الشمالية حتى الوصول إلى نزع أسلحتها النووية.





ونقلت اذاعة "سوا" عن الوزير بومبيو قوله عقب لقاء مع أعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "تطبيقا صارما للعقوبات أمر أساسي".



وأضاف بومبيو أنه يجب "وقف عمليات النقل غير القانونية" للنفط التي تسمح لبيونغ يانغ، حسب قوله، بتجاوز الحصص التي تفرضها الأمم المتحدة.



وكانت الصين وروسيا أجلتا الجمعة لستة أشهر النظر في طلب واشنطن من مجلس الأمن الدولي قطع كل إمدادات مشتقات النفط المكررة عن كوريا الشمالية.



وذكرت روسيا والصين للمجلس إنهما تحتاجان إلى مزيد من الوقت لدراسة الطلب الأميركي ومراجعة اتهامات واشنطن لبيونغ يانغ بانتهاك العقوبات.



م.ح.



بنا 0602 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/07/21 - 14 : 09 AM