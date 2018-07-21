الأمم المتحدة تعلق على اقرار "الدولة اليهودية": نحترم سيادة الدول في تحديد شخصيتها الدستورية نيويورك في 21 يوليو/ بنا / أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين التفاوضي، هو الوحيد الذي يكفل إحلال السلام الدائم ويحسم كل قضايا الوضع النهائي، ويحقق التطلعات الوطنية للشعبين.



وقال حق خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن إقرار الكنيست الإسرائيلية لما يعرف بقانون الدولة القومية، "نؤكد احترام الأمم المتحدة لسيادة الدول في تحديد شخصيتها الدستورية، فيما نشدد على ضرورة أن تمتثل كل الدول للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات".



واضاف "نعيد التأكيد على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر تسوية حل الدولتين التفاوضية، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة، هو السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم الذي يحل كل قضايا الوضع النهائي ويحقق التطلعات الوطنية للشعبين.



واردف "ندعو، مرة أخرى، كل الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تقوض حل الدولتين.



و.ش



بنا 0520 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/21 - 31 : 08 AM