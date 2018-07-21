المرصد السوري: 2800 من مقاتلي المعارضة السورية يغادرون القنيطرة لندن في 21 يوليو/ بنا / غادر نحو 2800 من مقاتلي المعارضة السورية وعائلاتهم محافظة القنيطرة جنوب غرب سورية امس واتجهوا الى محافظة ادلب شمال غرب البلاد بموجب اتفاق جديد توسطت فيه روسيا.

وغادرت حوالي 55 حافلة القنيطرة وهي تحمل الدفعة الأولى من المقاتلين وعائلاتهم الذين رفضوا البقاء في المنطقة، من دون جماعة "هيئة تحرير الشام" المتشددة التي لم يشملها الاتفاق.



وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا إن نحو 1700 امرأة وطفل كانوا على متن الحافلات، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.

وبموجب الاتفاق الذي تم بوساطة روسية، وافق المسلحون على تسليم محافظة القنيطرة الجنوبية الغربية- الواقعة على الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل- إلى الجيش السوري كما وافقوا على تسليم أسلحتهم الثقيلة.



في غضون ذلك، استمرت الطائرات الحربية الروسية في شن ضربات عنيفة على المناطق التي يسيطر عليها جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم "داعش" في ريف درعا الغربي.

واكد المرصد أن الطائرات استهدفت قريتي حيط وتسيل مما أسفر عن مقتل 26 شخصا بينهم 11 طفلا.



و.ش



بنا 0509 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/21 - 42 : 08 AM