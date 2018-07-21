مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 21 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يعزون خادم الحرمين وولي عهده.

/عاهل البلاد يهنئ ملك بلجيكا باليوم الوطني

/سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من أمين عام مجلس التعاون.

/الوزير المطوع يجتمع مع رئيس معهد الأمن العالمي بنيويورك.

/وزير التربية ينوه بأهمية الاستثمار في العنصر البشري.

/وزير الكهرباء يرعى مؤتمر أمن المعلومات 4 سبتمبر.

/وزيـر الـعـمل يـرعـى مـؤتـمر الإبداع التـقـني في العمل الخيري أكتوبر القادم.

/البحرين تدين إقرار الكنيست قانون الدولة القومية للشعب اليهودي.

/البحرين الرابعة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.

/البحرين تحصل على المركز 26 عالميًا والخامس آسيويًا في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018.

/البحرين تشهد أطول ظاهرة خسوف كلي للقمر هذا القرن 27 الجاري.

/شركة عالمية لأمن المعلومات تخطط لاتخاذ البحرين مقرًا لعملها الإقليمي.

/الالتزام بوقف العمل وقت الظهيرة نسبته 98%.

/سفير البحرين في رومانيا يجتمع في برلين مع وزير التجارة الروماني.

/تجار سوق المنامة يدعمون فتح مقاه جديدة لتنشيط حركة السوق.

/مدينة شباب 2030 تنسجم مع التوجهات العالمية والرؤى الاقتصادية في سعي لتحويل مسار الرياضة من الهواية إلى الاحتراف والريادة.

/بلدية الشمالية تـخصص الأربـعـاء لاستـقـبــال الــمــواطـنيـن أسـبـوعيًا.

/المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدولي يشيد بالتقرير الطوعي الذي قدمته البحرين إلى المنتدى العالمي.

/بدء تنفيذ حزمة برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات وخبرات منتسبي «أمانة الشورى».

/المتظاهرون في العراق يطالبون بإنهاء الوجود الإيراني.

/الـــــرئيـس الــصـــينـي يـــجــــري مـباحثات مع مسؤولين إماراتيين.

/قتيل في الديوانية إثر تجدد التظاهرات في العراق.

/السراج يرفض فكرة إقامة مراكز للمهاجرين في ليبيا.

/الحلف الأطلسي يذكر ترامب بضرورة الدفاع الجماعي عن أي عضو يتعرض لاعتداء.

/شهداء ومصابون في جمعة «لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين» في غزة.

/جرحى في ألمانيا إثر اعتداء بسلاح أبيض داخل حافلة.. واعتقال المهاجم.





و.ش



بنا 0500 جمت 21/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/21 - 30 : 08 AM