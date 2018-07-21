مطالعات الصحف في البحرين

|
2018/07/21 - 30 : 08 AM
المنامة في 21 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يعزون خادم الحرمين وولي عهده.
/عاهل البلاد يهنئ ملك بلجيكا باليوم الوطني
/سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من أمين عام مجلس التعاون.
/الوزير المطوع يجتمع مع رئيس معهد الأمن العالمي بنيويورك.
/وزير التربية ينوه بأهمية الاستثمار في العنصر البشري.
/وزير الكهرباء يرعى مؤتمر أمن المعلومات 4 سبتمبر.
/وزيـر الـعـمل يـرعـى مـؤتـمر الإبداع التـقـني في العمل الخيري أكتوبر القادم.
/البحرين تدين إقرار الكنيست قانون الدولة القومية للشعب اليهودي.
/البحرين الرابعة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
/البحرين تحصل على المركز 26 عالميًا والخامس آسيويًا في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018.
/البحرين تشهد أطول ظاهرة خسوف كلي للقمر هذا القرن 27 الجاري.
/شركة عالمية لأمن المعلومات تخطط لاتخاذ البحرين مقرًا لعملها الإقليمي.
/الالتزام بوقف العمل وقت الظهيرة نسبته 98%.
/سفير البحرين في رومانيا يجتمع في برلين مع وزير التجارة الروماني.
/تجار سوق المنامة يدعمون فتح مقاه جديدة لتنشيط حركة السوق.
/مدينة شباب 2030 تنسجم مع التوجهات العالمية والرؤى الاقتصادية في سعي لتحويل مسار الرياضة من الهواية إلى الاحتراف والريادة.
/بلدية الشمالية تـخصص الأربـعـاء لاستـقـبــال الــمــواطـنيـن أسـبـوعيًا.
/المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدولي يشيد بالتقرير الطوعي الذي قدمته البحرين إلى المنتدى العالمي.
/بدء تنفيذ حزمة برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات وخبرات منتسبي «أمانة الشورى».
/المتظاهرون في العراق يطالبون بإنهاء الوجود الإيراني.
/الـــــرئيـس الــصـــينـي يـــجــــري مـباحثات مع مسؤولين إماراتيين.
/قتيل في الديوانية إثر تجدد التظاهرات في العراق.
/السراج يرفض فكرة إقامة مراكز للمهاجرين في ليبيا.
/الحلف الأطلسي يذكر ترامب بضرورة الدفاع الجماعي عن أي عضو يتعرض لاعتداء.
/شهداء ومصابون في جمعة «لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين» في غزة.
/جرحى في ألمانيا إثر اعتداء بسلاح أبيض داخل حافلة.. واعتقال المهاجم.
و.ش
بنا 0500 جمت 21/07/2018
عدد القراءات : 28
اخر تحديث : 2018/07/21 - 30 : 08 AM