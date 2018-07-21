الطقس في البحرين: غبار خفيف أحيانا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار المنامة في 21 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين غبار خفيف أحيانا وحار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح : شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا وتقل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة خلال الليل.



وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 42 م الصغرى 33 م.



الرطوبة النسبية العظمى 70 % الصغرى 15%.



شروق الشمس 04:58 صباحا... وغروبها 06:30 مساءا





م خ



بنا 0443 جمت 21/07/2018





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