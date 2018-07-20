مقتل 26 مدنيا سوريا في قصف جوي على جيب لتنظيم داعش في جنوب سوريا دمشق في 20 يوليو/بنا/ قتل 26 مدنيا في قصف جوي روسي سوري عنيف استهدف اليوم الجمعة آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش في جنوب سوريا وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن طائرات حربية روسية وسورية تستهدف طوال اليوم الجيب الواقع تحت سيطرة فصيل مبايع لتنظيم داعش في ريف درعا الجنوبي الغربي ما أسفر عن مقتل 26 مدنيا بينهم 11 طفلا، واصابة العشرات بجروح.



وأفاد المرصد أن مئات الغارات الجوية والبراميل المتفجرة استهدفت منطقة "حوض اليرموك" التي يسيطر عليها فصيل خالد بن الوليد.



وطال القصف بلدات وقرى عدة بينها تسيل وحيط وسحم الجولان والشجرة وفق المرصد الذي رجح ان ترتفع حصيلة القتلى بسبب وجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.



س.ي



بنا 2021 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/07/20 - 28 : 11 PM