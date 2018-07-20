وزير الخارجية الامريكي يؤكد عمق العلاقات بين بلاده والكويت واشنطن في 20 يوليو/بنا/ اكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو عمق العلاقات التي تجمع بلاده بدولة الكويت.



وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان ذلك جاء في اتصال هاتفي اجراه بومبيو اليوم الجمعة مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتي جرى خلاله بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية في بيان له ان بومبيو شكر الشيخ صباح الخالد لاستمرار الشراكة القوية والصداقة الطويلة بين الولايات المتحدة ودولة الكويت واعرب عن تقديره لاستمرار دولة الكويت في دعم القضايا الانسانية المختلفة.



وقال البيان "ان الجانبين بحثا الوضع الاقليمي وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".



س.ي



بنا 1945 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/20 - 07 : 11 PM