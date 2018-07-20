الجيش اليمني يحرز تقدما في غربي ‏مديرية باقم بمحافظة صعده

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2018/07/20 - 36 : 10 PM
عدن في 20 يوليو/بنا/ أعلن الجيش اليمني إحرازه تقدما في غربي مديرية باقم بمحافظة صعده عقب معارك خاضها اليوم الجمعة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر عسكرية إن قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي شنت هجوما واسعا على مواقع المليشيا الحوثية غربي المديرية تمكنت خلاله من تحرير ما تبقى من التباب البيض ومواقع أخرى محاذية لمنطق أبواب الحديد المطلة على مركز المديرية.
وفي مديرية كتاف شنت وحدات من الجيش اليمني هجوما عنيفا على مواقع المليشيا الحوثية المتمركزة في سلسلة التباب والمرتفعات الجبلية المطلة على الخط الأسفلتي المؤدي إلى مركز المديرية.
وأشارت المصادر إلى استعادة الجيش اليمني وادي الخراشب، والنصرة، ووادي الحرماء، وجبل الصفراء، وأم شداد، ومدرسة السلام.
س.ي
بنا 1928 جمت 20/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/20 - 05 : 11 PM