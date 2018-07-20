الجيش اليمني يحرز تقدما في غربي ‏مديرية باقم بمحافظة صعده

عدن في 20 يوليو/بنا/ أعلن الجيش اليمني إحرازه تقدما في غربي ‏مديرية باقم بمحافظة صعده عقب معارك خاضها ‏اليوم الجمعة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر عسكرية إن قوات الجيش ‏اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي شنت ‏هجوما واسعا على مواقع المليشيا الحوثية غربي ‏المديرية تمكنت خلاله من تحرير ما تبقى من ‏التباب البيض ومواقع أخرى محاذية لمنطق أبواب ‏الحديد المطلة على مركز المديرية.



وفي مديرية كتاف شنت وحدات من الجيش ‏اليمني هجوما عنيفا على مواقع المليشيا الحوثية ‏المتمركزة في سلسلة التباب والمرتفعات الجبلية ‏المطلة على الخط الأسفلتي المؤدي إلى مركز ‏المديرية.‏



وأشارت المصادر إلى استعادة الجيش اليمني وادي ‏الخراشب، والنصرة، ووادي الحرماء، وجبل ‏الصفراء، وأم شداد، ومدرسة السلام.‏



س.ي



بنا 1928 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/07/20 - 05 : 11 PM