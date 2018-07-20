استشهاد 4 فلسطينيين واصابة اكثر من 120 في الجمعة ال 17 لمسيرات العودة الحدودية غزة في 20 يوليو/بنا/ استشهد اربعة فلسطينيين واصيب اكثر من 120 اخرين بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي اثناء مسيرات ومظاهرات شهدها قطاع غزة اليوم في الجمعة السابعة عشر لمسيرات العودة الحدودية في القطاع.



كما أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم الجمعة بجروح مختلفة جراء اصابتهم بشظايا اربعة صواريخ اطلقتها طائرات حربية إسرائيلية واستهدفت موقعاً في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها مساء اليوم الجمعة من سياسة التصعيد الجارية التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية حاليا على حدود قطاع غزة مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع تدهور الاوضاع بشكل خطير.



واشارت الرئاسة، إلى ان السيد الرئيس محمود عباس بدأ بإجراء اتصالاته مع أطراف اقليمية ودولية لاحتواء الازمة المتصاعدة.



وحض نيكولاي ملادينوف مبعوث الامم المتحدة الخاص الى الشرق الأوسط اسرائيل وسكان قطاع غزة على "الابتعاد عن حافة الهاوية".



ويتحدى الفلسطينيون الدعوات الإسرائيلية لوقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع والتي اتت على مساحات من الأراضي الزراعية خلال الشهور الماضية في الوقت الذي هدد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي بإصدار أمر بهجوم عسكري لوقفها.





س.ي



بنا 1824 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/07/20 - 31 : 09 PM