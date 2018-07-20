سفير البحرين في رومانيا يجتمع مع وزير التجارة الروماني برلين في 20 يوليه/ بنا / اجتمع سعادة السيد شتيفان رادو اوبرا وزير التجارة وبيئة الأعمال بجمهورية رومانيا مع سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية رومانيا المقيم في برلين.



وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية رومانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أوسع، وبحث اوجه التعاون بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي.



كما ناقش الجانبان الفرص والامتيازات المتوفرة وأهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين والدفع بها إلى مستويات أرحب بما يلبي الرغبات المشتركة للبلدين الصديقين.



ع.ر/س.ي



بنا 1810 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/20 - 34 : 09 PM