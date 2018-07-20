البحرين تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يُسمى بقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" المنامة في 20 يوليه/ بنا / تدين وزارة الخارجية بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" والذي يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويعد تكريسا للعنصرية وخرقا واضحا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية.



وتؤكد وزارة الخارجية على أن هذا القانون يمثل تهديدا خطيرا وعقبة كبيرة أمام جهود إحلال السلام وفق حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.



وتشدد الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة وفاعلة وتحمل مسؤولياته للتصدي لهذا القانون وتداعياته الخطيرة على عملية السلام وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.



ع.ر/س.ي



بنا 1629 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/07/20 - 34 : 07 PM