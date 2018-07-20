بوعلاي : الأشغال تلقت 2173 طلباً خلال النصف الاول من العام الجاري المنامة في 20 يوليو/ بنا / كشف مدير إدارة الاتصال بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني السيد فهد جاسم بوعلاي بأن مجموعة خدمة المجتمع بالوزارة قد تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري 2173 طلباً.



واوضح أن عدد الطلبات التي تلقاها قطاع الطرق بلغت 1829 طلباً فيما بلغ عدد طلبات الصرف الصحي 341 طلباً.



يأتي ذلك ضمن إحصائية أعدّتها الوزارة لرصد طلبات المواطنين في النصف الأول من العام 2018.



وأضاف بوعلاي "قامت إدارة الاتصال بالرد على 380 طلباً من تلك الطلبات في غضون 10 أيام من تاريخ استلام الطلبات وذلك حسب توجيهات من سعادة وزير الأشغال المهندس عصام بن عبدالله خلف بضرورة سرعة الرد على الطلبات العاجلة، أما عن بقية الطلبات فقد أخذت الوقت اللازم للدراسة والمعالجة والرد.



وسجّل شهر أبريل أعلى عدد من الطلبات المستلمة فيه حوالي 426 طلباً، يليه شهر مارس بواقع 398 طلباً، ثم شهر فبراير بـ 367 طلباً، ثم مايو الذي سجل 366 طلباً، وأخيراً شهر يونيو الذي سجّل 295 طلباً.



وأوضحت الإحصائية أن أغلب الطلبات تأتي عبر نظام (تواصل)، حيث تلقت وزارة الأشغال حوالي 1457 طلباً عبر النظام، تلتها الطلبات عبر الهاتف من خلال 472 طلباً، ثم الصحف التي نشرت 134 طلباً، فيما توزعت بقية الطلبات كالآتي: حضور شخصي 43، الإنستغرام 31 طلباً)، الإذاعة 18، تويتر 12، البريد الالكتروني 4، عبر خطاب (طلب واحد).



وأشار مدير إدارة الاتصال إلى أن أغلبية الطلبات تصّب في رصف الشوارع، يليها صيانة الأرصفة والطرقات، ثم رصف الطرق الجديدة، وفي قطاع الصرف الصحي فقد تنوعت الطلبات ومنها إنشاء وتطوير شبكات للصرف الصحي وإنشاء فتحات لتصريف مياه الأمطار، وصيانة فتحات شبكات الصرف الصحي.



الجدير بالذكر أن وزارة الأشغال لديها حزمة من الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني لتلقي الشكاوى والطلبات إلكترونياً منها خدمة شكاوي الصرف الصحي وخدمة التبليغ عن خلل فني وخدمة طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي وخدمة طلب تصريح الحمولات الاعتيادية وخدمة طلب صيانة الإشارات الضوئية وخدمة طلب تحويل حركة المرور.



وتولي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني جلّ اهتمامها بالتواصل مع المواطنين والرد بأسرع ما يمكن على جميع الشكاوى والطلبات التي ترد من المواطنين وفقاً للاستراتيجية الرامية إلى رفع كفاءة وجودة مستوى خدمة التواصل والإعلام المقدمة للجمهور، وتدعو الوزارة جميع المواطنين إلى التواصل مع الوزارة بشكل مباشر عبر التويتر والانستغرام على حسابها Bahrain_Works والتواصل عن طريق هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الإلكتروني complain@works.gov.bh



ح ب/س.ي



بنا 1612 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/07/20 - 25 : 07 PM