الأرصاد الجوية : "رياح السموم " النشطة تعاود نشاطها بدءا من غد المنامة في 20 يوليو/ بنا /ذكرت ادارة الارصاد الجوية ان تحليلات خرائط الطقس تشير بأن الرياح الشمالية الغربية ستعاود نشاطها مرة اخرى على ارجاء المملكة بدءا من يوم غد السبت وتتراوح سرعتها ما بين نشطة الى قوية السرعة إلا أنها ستزداد وتيرتها يومي الأحد والأثنين لتصل الى شديدة السرعة احيانا خلال فترة النهار.



واوضحت انه من المتوقع ان تؤدي الرياح الشمالية الغربية الى إثارة الأتربة والغبار خاصة على المناطق المكشوفة مع استمرار الأجواء الصيفية بارتفاع في درجات الحرارة خصوصاً خلال فترة النهار والذي يعرف محلياً "باللاهوب" او "السموم" وهي رياح شديدة الجفاف..كما ستؤدي الرياح أيضاً الى ارتفاع أمواج البحر داعية الى اخذ الحيطة والحذر والامتناع عن مزاولة الأنشطة البحرية ومتابعة النشرات والتحذيرات الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.



ح ب/س.ي



بنا 1544 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/20 - 56 : 06 PM