المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يشيد بالدول التي قدمت تقاريرها الطوعية ومن بينها البحرين نيويورك في 20 يوليو/ بنا / اشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة بالدول التي قدمت تقاريرها الوطنية الطوعية عن أهداف التنمية المستدامة 2030 ومن ضمنها مملكة البحرين التي استعرضت تقريرها بحضور ممثلين عن نحو 110 دولة من الدول الاعضاء بالأمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.





ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الإعلان الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الدول الاعضاء الى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتقديم الدعم من اجل بناء القدرات.



وأشار المجلس الى ان الاستعراضات الوطنية أكدت أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني في وضع الخطط التنموية.



ودعا المجلس جميع الدول الأعضاء الى الاستفادة من أفضل الممارسات التي استعرضتها الدول والتي كان من بينها مملكة البحرين للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .



وشجع المجلس الدول التي لم تقدم استعراضها الطوعي المسارعة باعداد تقاريرها للاستفادة من قصص النجاح التي حققتها الدول ودراسة التحديات وكيفية التغلب عليها .



وبهذه المناسبة اشاد السيد محمد المطوع بالبيان الذي اصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي اثنى فيه على الدول التي شاركت في تقديم تقاريرها الوطنية الطوعية ومن بينها مملكة البحرين.



وأكد المطوع استعداد البحرين لمواصلة مشاركة المجتمع الدولي في كل ما من شأنه ان يسهم في تعزيز أهداف التنمية المستدامة ، وقال ان البحرين التي سبق ان استضافت اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليسرها ان تواصل هذا النهج الفاعل في بناء إرادة دولية معززة ومحفزة لنمو حقيقي مستدام يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم .



وكان المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للامم المتحدة، قد اعتمد الإعلان الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد أعماله خلال الفترة 8-19 يوليو، تحت عنوان " التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" .



يذكر ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو احد مجالس المنظمة الدولية وقد انشئ عام 1946 ويتكون من 45 دولة تنتخبها الجمعية العامة للامم المتحدة لمدة 3 سنوات ويجتمع مرتين في السنة الاولى في نيويورك والثانية في جنيف وهو مسؤول عن تحقيق التنمية المستدامة في الدول الاعضاء ومتابعة مؤتمرات الامم الرئيسية ومؤتمرات القمة.



ح ب/س.ي



بنا 1516 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/20 - 20 : 06 PM