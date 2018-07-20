اصابة 8 اشخاص في هجوم بالسلاح الابيض على ركاب حافلة بمدينة شمال المانيا برلين في 20 يوليو /بنا/هاجم رجل بسلاح ابيض اليوم الجمعة ركاب حافلة بطريقة عشوائية في مدينة لوبيك شمال المانيا مما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص دون وقوع اية ضحايا .



وقال متحدث باسم الشرطة المحلية ان ثمانية من الاشخاص اصيبوا بجروح من متوسطة وخفيفة في الحافلة في حين بينت الشرطة الألمانية إنه لم يسقط قتلى في الواقعة وتم احتجاز المهاجم.



ونقلت صحيفة عن المدعية العامة أولا هنجست قولها "لا يمكن استبعاد شيء بما في ذلك أن تكون هناك خلفية إرهابية".



س.ي



بنا 1458 جمت 20/07/2018



عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/20 - 06 : 06 PM