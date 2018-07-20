البحرين تحصل على المركز 26 عالمياً والخامس آسيوياً في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018 المنامة في 20 يوليو/ بنا / أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018 الصادر يوم امس الخميس عن حصول مملكة البحرين على المركز 26 عالمياً والخامس آسيوياً في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018، حيث حافظت على تصنيفها ضمن الدول ذات المؤشر العالي جداً، وقد تمكنت دولتان عربيتان فقط من مجموع 8 دول آسيوية من الحصول عليه، حيث لم يحقق هذا التصنيف أي دولة عربية ما عدا مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، كما أن 40 دولة فقط تمكنت من إحراز هذا التصنيف عالمياً ضمن 193 دولة تم تقييمها.



وأظهر التقرير بأن مملكة البحرين حققت قفزة كبيرة في حصولها على المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات بفارق سبع مراكز عن آخر تقرير صادر في 2016.



وأشاد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة السيد محمد علي القائد بجهود كل من وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات وجميع العاملين فيها، حيث كان لجهودهم دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز المشرف وهي الجهود التي يشهد لها الجميع على أرض الواقع مثل إطلاق تقنيات شبكات "الجيل الخامس"، وتطوير القطاع بشكل مجمل من خلال تنفيذ الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، مؤكداً استمرار التعاون مع مختلف الجهات الحكومية بهدف رفع إسم مملكة البحرين في مختلف المحافل محلياً وعالمياً.



كما أعرب عن شكره لجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على ما يولونه من اهتمام خاص بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة بكافة جوانبه، مشيراً إلى أن توجيهاتهم السديدة أسهمت بشكل فاعل في تحقيق هذا الإنجاز، وخصوصاً في ظل المتابعة الحثيثة من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات التي تحرص دائماً على أن يتم توظيف التقنيات بشكل يخدم المواطن في المقام الأول بما ينعكس على مرتبة مملكة البحرين في التقرير.



وتوجه القائد بشكره لكافة الجهات الحكومية على جهودها المتميزة التي تمكنت بفضلها المملكة من تحقيق مراكز متقدمة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية، إذ يتم قياس مواقعها الإلكترونية: وهي كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، والمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة شؤون الإعلام، كما استحدث التقرير هذا العام تقييم موقع وزارة شون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، حيث تم تقييم الخدمات البلدية للمرة الأولى وذلك تماشياً مع توجه المدن الذكية عالمياً.



يشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة كانت محل تركيز في التقرير وذلك من خلال تقييم التقنيات التي وظفتها الدول لتحقيق هذه الأهداف.



جدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، يشمل تقييم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، من خلال دراسة تركز على عدة مؤشرات فرعية متمثلة في: مؤشر الخدمة الإلكترونية، مؤشر البنية التحتية للاتصالات، مؤشر رأس المال البشري، ومؤشر المشاركة الإلكترونية.



ع.ر/س.ي



بنا 1426 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/20 - 48 : 05 PM