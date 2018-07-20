الوزيران المطوع والحمر يجتمعان في نيويورك مع رئيس معهد اﻻمن العالمي نيويورك في 20 يوليه/ بنا / اجتمع سعادة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان اليوم الجمعة بمبنى اﻻمم المتحدة وبحضور السفير جمال الرويعي مندوب مملكة البحرين الدائم لدى الامم المتحدة مع السيد جوناثان غرانوف رئيس معهد اﻻمن العالمي الذي يتخذ من نيويورك مقرا له حيث تم بحث أوجه التعاون بين مملكة البحرين والمعهد في إطار أنشطة المعهد وفعالياته.

وخلال الاجتماع اشاد الوزير المطوع بإسهامات المعهد في إقامة العديد من الفعاليات التي تتعلق بالسلام والأمن ، خاصة ثقافة عدم انتشار الاسلحة النووية في العالم.



واكد المطوع ان الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر تدعم جهود عملية السلام وتساهم دائما في الأنشطة التي تعزز الاستقرار العالمي عبر المشاركة الفاعلة في المؤتمرات التي تنظم لهذا الشأن.



وتم خلال الاجتماع بحث إقامة منتدى سنوي كمساهمة من مملكة البحرين في تعزيز اﻻمن والاستقرار في المنطقة والنأي بها عن الصراعات، علما بأن هذه الفعالية سوف تتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تبدأ من منتصف سبتمبر من كل عام.



وبموجب الاتفاق مع معهد اﻻمن العالمي سيقوم المعهد بتوجيه الدعوات لعدد من كبار المتحدثين من اصحاب الشأن في قضايا التنمية والسلام، بالاضافة الى توجيه الدعوة لكبار الشخصيات المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة وكبار المسؤولين في المنظمة الدولية لطرح وجهات نظرهم حول افضل السبل لتحقيق السلام المستدام والأمن والاستقرار في العالم.



وتاتي إقامة هذا المنتدى تماشيا مع توجه البحرين في دعم عملية السلام والأمن ولما تتمتع به من إرث حضاري وتنموي جعلتها نموذج للتعايش والتسامح الديني وتقبل الاخر .



واعرب السيد جوناثان غرانوف مدير معهد اﻻمن العالمي عن ترحيب المعهد بالتعاون مع مملكة البحرين في كل ما من شأنه تعزيز اﻻمن والاستقرار الدوليين، مشيدا بما تتمتع به البحرين من اجواء الانفتاح والتعايش الحضاري وهو ما يجعلها نموذجا للعديد من دول العالم.



وقال انه زار مملكة البحرين واطلع على جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في مسيرة التنمية و الانفتاح الذي تتمتع به البحرين والتقى بعدد من كبار المسؤولين، معربا عن تطلعه بأن يكون التعاون بين المعهد ومملكة البحرين مبادرة لعكس حقيقة ما تتمتع به البحرين من حضارة وسلام وتعايش.



ع.ر/س.ي



بنا 1403 جمت 20/07/2018



عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/07/20 - 21 : 05 PM