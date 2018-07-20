وزير المواصلات والاتصالات : البحرين في المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات المنامة في 20 يوليو/ بنا / رفع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة حصول مملكة البحرين على المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة.



وتقدمت مملكة البحرين 7 مراكز لتحصد المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) التابعة لمؤشر تنمية الحكومة الالكترونية (EGDI) حسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية الصادر يوم امس الخميس حيث كانت مملكة البحرين في المركز 11 في التقرير السابق في عام 2016.



وقال وزير المواصلات والاتصالات " أن هذا الانجاز العالمي ما كان ليتحقق لولا الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لقطاع الاتصالات وما تضمنه برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء من استمرارية المبادرات الساعية لتطويره، مؤكدا في هذا الصدد على توجيهات ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله منذ البدء في تنفيذ الاصلاحات في قطاع الاتصالات مع بداية القرن الحالي والتي وضعت الرؤية الاستراتيجية الواضحة في تنظيم سوق الاتصالات واتاحة المزيد من المعايير والتصنيفات في ضوء تكامل البنية الاساسية والتشريعية المنظمة لقطاع الاتصالات بالمملكة التي عملت على تحريره وزيادة تنافسيته ودعم سموه غير المحدود نحو تأكيد دور هيئة تنظيم الاتصالات كمنظم لهذا القطاع وتنفيذ توجهات الدولة نحو تنمية الاستثمارات في صناعة الاتصالات ضمن الخطط والبرامج الرامية الى تحرير العديد من قطاعاتها الاقتصادية مما اسهم في دعم واستثمار المشغلين المرخص لهم لتقديم خدمات هذا القطاع الحيوي وهو ما عزز ريادة مملكة البحرين بقطاع الاتصالات وبوئها هذه المكانة والانجاز على هذا الصعيد العالمي .



وقال إن مؤشر البنية التحتية للاتصالات يعد من أهم المؤشرات الدولية للاتصالات حيث يقيس عدة مؤشرات فرعية منها نسبة استخدام الإنترنت وانتشار الخطوط النقالة والثابتة وانتشار خدمة النطاق العريض (Broadband) النقالة والثابتة.



تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين تعد الثاني دولياً في نسبة انتشار خدمة الهواتف النقالة بنسبة 210.4% والثاني دولياً في نسبة انتشار خدمة النطاق العريض النقالة بنسبة 157.3% والرابع دولياً في نسبة استخدام الإنترنت بنسبة 98%.



واوضح وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تطمح من خلال الأهداف التي حددتها الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات لتطوير مملكة البحرين لتصبح مركزاً إقليمياً في الاتصالات وتقنية المعلومات والاتصالات تستقطب الاستثمارات وتدعم رواد الأعمال، حيث بدأ العمل على إنشاء الشبكة الوطنية الشاملة للنطاق العريض فائق السرعة لتأسيس بنية تحتية تقوي القطاع ليكون قادراً على الاستجابة الفاعلة والتكيف مع وتيرة التطورات التكنولوجية المتسارعة.



كما تهدف الخطة الى توفير السعات المناسبة من الترددات لتوفير خدمة الجيل الخامس (5G) وزيادة عدد وجودة الكابلات الدولية التي تربط مملكة البحرين بدول العالم.





ع.ر/س.ي



بنا 1357 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/07/20 - 10 : 05 PM