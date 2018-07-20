نائب رئيس الامارات وولي عهد ابو ظبي والرئيس الصيني يشهدون مراسم تبادل 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم أبوظبي في 20 يوليو /بنا/ شهد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم تبادل 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.



وشملت الاتفاقيات والمذكرات مذكرتي تفاهم بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بشأن بناء مباني السفارات والأخرى بشأن إقامة مراكز ثقافية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة الاماراتية واللجنة الوطنية للطاقة بالصين ومذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد الاماراتية ووزارة التجارة الصينية حول التعاون في مجال التجارة الإلكترونية والأخرى حول تعزيز التعاون في معرض الصين الدولي للواردات .



كما شملت توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة الاماراتية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية الأولى في مجال الزراعة والأخرى للتعاون في بناء سوق الجملة للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية ومذكرتي تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين واتفاقية تعاون استراتيجي بين شركتي أبوظبي الوطنية للنفط والصين الوطنية للبترول واتفاقية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية.



وجرى كذلك توقيع اتفاق إطاري للتعاون بين سوق أبوظبي العالمي والمنطقة التجريبية الصينية - الإماراتية لإنشاء منصة الخدمات المالية والابتكار بشأن التعاون في القدرات الصناعية في إطار مبادرات الحزام والطريق واتفاقية شراكة واستثمار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم.



س.ي



بنا 1327 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/07/20 - 50 : 04 PM