الأنصاري: الأعلى للمرأة يواصل جهوده الرامية لتعزيز حضور المرأة البحرينية اقتصادياً المنامة في 20 يوليو/ بنا / أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة حرص المجلس على تطوير البرامج والمبادرات الخاصة بتعزيز حضور المرأة البحرينية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ورفع مساهمة المرأة البحرينية كرائدة وسيدة أعمال في الناتج الوطني الإجمالي لمملكة البحرين، حيث وصلت نسبة السجلات الفردية المملوكة للمرأة البحرينية خلال العام 2018 إلى 47%، وان 31% من الشركات والمؤسسات البحرينية الصغيرة مملوكة من قبل نساء بحرينيات، فيما بلغت نسبة ملكيتهم للشركات الكبيرة 37%.





وخلال استقبالها لمجلس إدارة سيدات الأعمال البحرينية بحضور رئيسة الجمعية السيدة أحلام جناحي استعرضت الأنصاري ملامح من الجانب الاقتصادي في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية الذي يهدف الى التوعية بالخدمات التمويلية والاستشارية الداعمة لرواد الاعمال، وتشجيع رائدات الأعمال على التنوع والتطوير للبرامج والمشاريع التنموية والانفتاح على الاسواق العالمية.



وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من البرامج والأنشطة التي اقترحتها الجمعية والتشاور مع المجلس في انسب السبل للتعاون مع الجمعية من خلال التوعية بأهمية المشاركة في المبادرات التي تستهدف المساهمة في تنمية المشاريع وزيادة الابتكار لرائدة العمل، وإبراز قصص النجاح لرائدات الأعمال، إضافة إلى تنفيذ الدراسات والاستبانات التي تهدف الى الوقوف على التحديات أمام المرأة في المشهد الاقتصادي.



من جانبها، أشادت السيدة أحلام جناحي رئيسة مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله في مجال نهوض المرأة وتوفير الدعم لرائدات وسيدات الأعمال البحرينيات بشكل خاص عبر مبادرات الإرشاد والتمويل والاحتضان وغيرها.



وأكدت جناحي حرص الجمعية على التنسيق والتعاون مع المجلس في كل ما من شأنه دعم مشاركة المرأة اقتصادياً وذلك في إطار اختصاصات الجمعية الرامية إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين سيدات الأعمال في مملكة البحرين وتوسعة مجالات فرص الأعمال أمامهن.





ع.ر/م.ح.



بنا 1257 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/07/20 - 47 : 04 PM