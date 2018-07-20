السعودية تخصص رابط جديد لاستقبال طلبات حجاج قطر بعد حجب نظامها للرابط السابق الرياض في 20 يوليو / بنا / أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات القطرين الراغبين في أداء مناسك الحج هو كالتالي: https://qh1.haj.gov.sa، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق: https://qh.haj.gov.sa، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة.





م.ح.



بنا 1130 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/20 - 38 : 02 PM