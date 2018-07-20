سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنامة في 20 يوليو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة الإنجاز الوطني المشرف الذي حققته حفيدة سموه الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة بإقلاعها بنجاح في أول طلعة جوية بطائرة مقاتلة.

وفيما يلي نص البرقية:



صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله

رئيس وزراء مملكة البحرين



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وبعد،،



يشرفني أن أرفع الى مقام سموكم الكريم أصدق مشاعر التهنئة والتبريكات بالإنجاز المتميز وغير المسبوق الذي حققته حفيدة سموكم الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة في مجال الطيران الحربي والعسكري، والذي تمثل في قيادتها لأول طلعة جوية بطائرة قتالية مجسدة بذلك روح الجسارة والجدارة والعزيمة للمرأة البحرينية التي رأت فيها مصدر فخر والهام لخدمة الوطن والذود عن حياضه من خلال سلاح الجو الملكي البحريني. الأمر الذي يعكس بجلاء الحرص على تأهيل وتدريب الكوادر البحرينية وصقل مهاراتهم والرفع من قدراتهم القتالية واكسابهم الخبرات اللازمة في كافة المجالات العسكرية.



أسأل الله العلي القدير أن ينعم على سموكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر وأن يكتب لجهودكم المخلصة التوفيق والنجاح، وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الوفي في ظل القيادة الحكيمة والتوجهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



وتفضلوا يا صاحب السمو بقبول أسمى آيات التقدير والإحترام.



المخلص لسموكم د. عبداللطيف بن راشد الزياني

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية





ع إ ح/م.ح.



بنا 1028 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/20 - 25 : 03 PM